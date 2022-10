Número de imigrantes em Portugal nunca foi tão elevado

Em 2018, o número de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal aumentou 13,9% para mais de 480.300. Trata-se do valor mais alto registado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), segundo o Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2018 (RIFA) divulgado esta sexta-feira.

A maioria continua a preferir o litoral do país, sobretudo os distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, onde estão registados 213.065, 77.489 e 40.209 cidadãos estrangeiros respetivamente.

O Brasil continua a liderar o top 3 das nacionalidades com mais imigrantes em Portugal, com 105.423 cidadãos, o que equivale a um crescimento de 21,9% face ao ano anterior. Segue-se Cabo Verde, que já assumia a segunda posição, com 34.663 cidadãos, correspondendo a um acréscimo de 7,2%. A alteração no pódio verifica-se no terceiro lugar com os cidadãos romenos residentes em Portugal a ultrapassarem os cidadãos ucranianos: 30.908 (6,4%) contra 29.218 (6,1%).

É notória também a maior presença de residentes britânicos, chineses, franceses e italianos. No caso de Itália verifica-se um aumento de 35,9% de residentes estrangeiros, subindo dois lugares no ranking, enquanto França assinalou um crescimento de 29,1%, subindo uma posição.

Segurança e benefícios fiscais atraem europeus

No documento, o SEF realça “o particular impacto dos fatores de atratividade já apontados em anos anteriores, nos cidadãos estrangeiros, oriundos dos países da União Europeia, como a perceção de Portugal como país seguro, bem como as vantagens fiscais decorrentes do regime para o residente não habitual”.

Já no que diz respeito aos cidadãos do Reino Unido, que aumentaram 5.5% para 26.445 em Portugal no ano passado, o relatório aponta as consequências da saída do país da União Europeia.

Os cidadãos africanos de Angola e de Guiné-Bissau também figuram entre as 10 nacionalidades estrangeiras com mais cidadãos a viver em Portugal com 18.382 (3,2%) e 16.186 (3,4%).

Mais de 41 pedidos de nacionalidade portuguesa

De acordo com o relatório, os pedidos de asilo a Portugal desceram 27% face ao ano anterior, somando 1272, enquanto mais de 41 mil cidadãos estrangeiros pediram a nacionalidade portuguesa, o que corresponde a um crescimento de 11%.

No entanto, só 32.414 pedidos de nacionalidade portuguesa obtiveram parecer positivo, refere o RIFA, acrescentando que a maioria eram cidadãos brasileiros, israelitas, cabo-verdeanos e angolanos.

“Este crescimento acentuado de pedidos de nacionalidade está intrinsecamente associado à alteração da Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5 de julho de 2018, a qual procede à oitava alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade, na medida em que permitiu o alargamento do acesso à nacionalidade originária e à naturalização das pessoas nascidas em território português”, explica o relatório.

No total, o SEF identificou 1839 cidadãos estrangeiros em situação ilegal. A maioria eram oriundos do Brasil (776), Índia (182) e Nepal (156) e foram detetados sobretudo em atividades agrícolas, restauração e estabelecimentos de diversão noturna.