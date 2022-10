Ministro critica moradores do prédio Coutinho. “Podem estar a cometer um crime”

Os moradores não podem estar ali e os verdadeiros “abusados” em todo o processo da demolição do prédio Coutinho são os poderes públicos. Esta sexta-feira, o ministro do Ambiente criticou os moradores que insistem em permanecer no edifício e, sem margem para dúvida, disse que estes teriam de sair pois estão “estão a ocupar um espaço que não é deles”, a “incumprir” uma decisão judicial e, consequentemente, “podem estar a cometer um crime”.

“Aqui os abusados somos nós, os poderes públicos, porque [os moradores] há 19 anos que sabem que têm de sair de lá¨, defendeu o João Matos Fernandes, citado pela agência Lusa. “As pessoas não podem estar ali, é um edifício público, que foi expropriado e que tem de começar a ser desconstruído.”

Os moradores, assegurou, têm “casas à espera deles” no centro da cidade ou então as indemnizações fixadas pelo tribunal.

Na quinta-feira, a empresa responsável pela demolição do prédio, a VianaPolis, apresentou uma queixa-crime junto do Ministério Público contra os nove moradores do prédio, por ocupação ilegal de seis fracções. A demolição está prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, e no lugar do edifício nascerá um novo mercado municipal.

Descontentes com a iniciativa, os moradores tentaram evitar a demolição através de ações legais, atrasando as obras até 2017. Desde então, foram vários os que entregaram as suas casas, mas outros recusaram-se e continuam a recusar-se a fazê-lo. A Câmara de Viana do Castelo estabeleceu o prazo de 24 de junho (segunda-feira desta semana) para a sua saída, mas em vão.

Nove moradores permanecem nas suas habitações, sem água, nem gás, nem eletricidade, entretanto cortados pela VianaPolis. O advogado que os representa, Magalhães Sant'Ana, acusou a empresa de “abuso de poder” e garantiu que será “responsabilizada criminalmente” pelos danos causados aos residentes.

Os trabalhos de demolição iniciaram-se então esta sexta-feira, mas não sem alguns incidentes. Fonte da empresa afirmou à Lusa que um dos moradores não se sentiu bem e foi levado para o hospital. Ainda segundo a agência de notícias, foi alargado o perímetro de segurança em torno do prédio de andares. O advogado dos moradores já se encontra no local e, aos jornalistas, afirmou que os trabalhos de demolição constituem “uma violação clara do direito dos moradores” e garantiu que a “população vai resistir”.

Também referiu que as obras estão a acontecer em habitações contíguas à dos moradores que ainda permanecem no prédio e que continua impedido de contar com os residentes.