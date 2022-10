Ex-diretor da EMEF acha “extraordinariamente difícil” o prazo do Governo para reparar os comboios

Horas depois de o Conselho de Ministros ter aprovado, na quinta-feira, medidas para aumentar a capacidade das oficinas da empresa de reparação e de manutenção de comboios (a EMEF), o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, foi ao “Jornal da Noite” da SIC explicar propósitos e metas da medida.

O reforço da “capacidade oficinal da EMEF” (serão contratados mais 67 trabalhadores) visa dar vazão à recuperação dos comboios (carruagens, locomotivas e automotoras) que hoje “estão encostados”, segundo a expressão de Pedro Nuno Santos.

Em causa estão sete dezenas de carruagens, que já não circulam há anos. Umas por falta de peças, outras por falta de mão de obra especializada para as reparar, algumas por excesso de vontade política de deixar arrastar as coisas (no tempo da troika quando a privatização da EMEF era um cenário real), mais umas quantas por falta de vontade política de resolver essas mesmas coisas (nos quase quatro anos de vigência deste Governo). Quase todas imobilizadas por um somatório de causas. No dia a dia, o reflexo desta realidade é conhecido da opinião pública: supressão constante de comboios, nalguns casos a obrigar à redução da oferta.

Nas contas do ministro, os equipamentos agora parados deverão estar operacionais no final do próximo ano. “Definimos um prazo de 18 meses para recuperar e injetar na rede os tais comboios (as carruagens, as locomotivas e as automotoras) que estão encostados”, disse Pedro Nuno Santos na SIC.

Boa ideia que chega tarde

18 meses? “É extraordinariamente difícil. Só se tudo correr bem, e pode não ser suficiente”, afirma ao Expresso Francisco Fortunato, antigo diretor de logística da EMEF. Reformado desde o início do ano passado, ele conhece como poucos o sector ferroviário em Portugal. Na CP foi durante muito tempo dirigente sindical a tempo inteiro. Em dado período foi mesmo administrador de uma empresa do grupo CP, a Tex, que tinha a seu cargo as encomendas por via ferroviária. Na EMEF ganharia outra perspetiva de uma realidade que pode assim observar de vários ângulos.

“É um prazo muito difícil de atingir, e para isso acontecer será preciso que toda a gente vista a camisola e esteja disponível a 100%”, diz. Ressalvando que concorda com o plano agora apresentado (“A ideia é positiva e só peca por tardia”), Fortunato reitera as dúvidas sobre o cronograma esboçado por Pedro Nuno Santos. “É difícil que tudo corra bem”, insiste, antes de identificar dois pólos potencialmente geradores de obstáculos.

Um deles considera-o mesmo a “peça fundamental”: o processo de integração da EMEF na CP, uma das medidas também agora anunciadas pelo Governo, e que deverá acontecer até ao final do ano.

A EMEF foi criada em 1993, tendo na altura sido autonomizada da CP, onde era um sector da empresa. Hoje em dia (com menos de metade dos operários que chegou a ter em tempos áureos), a EMEF trabalha para outras companhias, como o Metro do Porto. A decisão do Governo agora conhecida (de resto, uma velha aspiração, entre outros, do PCP e da Comissão de Trabalhadores da CP) é simplesmente um regresso à casa de partida.

Grãos de areia nos carris

Mas neste regresso ao passado, Francisco Fortunato vê tanto uma oportunidade como um risco: “É preciso que o processo de integração da EMEF na CP decorra sem sobressaltos, e que a EMEF fique dotada de autonomia contratual a nível das relações de trabalho”, afirma, antes de sublinhar: “Essa será a peça fundamental do processo”, afirma o também militante socialista.

Mas nem só na base da empresa vê Fortunato eventuais entropias: elas também podem acontecer no topo. Quando fala de “toda a gente vestir a camisola” é, entre outros, aos “decisores” que se refere. Pondo os nomes nas coisas, afirma: “Os atuais responsáveis da CP e da EMEF não são grandes defensores desta solução [aposta na recuperação acelerada do equipamento]: alguns são os culpados de se ter chegado a este ponto”.

Outros dois poderão comprometer de algum modo as medidas agora delineadas pelo Governo, adverte Francisco Fortunato. O primeiro é o risco de desajuste entre o plano de reparação das “carruagens encostadas” (ele será gradual, e terão de ser feitas opções sobre o tipo de composição a reparar em primeiro lugar) e o calendário de entrega de novos comboios, cujo concurso de aquisição já foi entretanto iniciado. “É preciso evitar a redundância de material”, diz o antigo diretor da EMEF. Ou seja: garantir a reparação de comboios que não entrem em competição com os modelos que venham entretanto a ser contratados (e deixando avariadas outro tipo de composições, fazendo elas falta noutras linhas do país).

Fixar a mão-de-obra

E se toda a arquitetura desta medida anunciada por Pedro Nuno Santos assenta no reforço de meio da EMEF (além de mais trabalhadores, será novamente afeta à reparação de comboios da CP a oficina de Guifões, no Porto), Fortunato alerta para a primeira de todas as salvaguardas: tornar atrativo o trabalho na EMEF.

“O mercado não tem gente qualificada e os salários da EMEF não são convidativos”, diz o antigo diretor de logística da empresa. “Há pessoas que entram na empresa, fazem a formação e depois saem. Por exemplo, o Metro de Lisboa, que paga melhor, está a recrutar operários dentro da EMEF”.

O Governo anunciou na quinta.feira um pacote de €45 milhões (nove milhões dos quais a executar já em 2019) para garantir um “serviço público ferroviário de qualidade”. As medidas também beneficiam diretamente a CP por outra via, pois a empresa poderá admitir 120 novos trabalhadores.

No que toca à EMEF, o objetivo é garantir, “a curto prazo”, que a empresa pode “avançar com a recuperação, renovação e manutenção de material circulante, nomeadamente através da reabertura da oficina de Guifões”.

Parece uma viagem curta, de apenas 18 meses, mas antes de se chegar ao fim da linha o antigo diretor da EMEF vê no caminho uma logística algo complicada. Com paragens obrigatórias em várias estações e apeadeiros.