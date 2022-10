GNR intensifica patrulhamento das estradas até 1 de setembro

Chama-se operação “Hermes - Viajar em Segurança” a ação de fiscalização que a GNR irá iniciar nesta sexta-feira e que irá prolongar-se até 1 de setembro. Os militares da corporação estarão nas estradas para dissuadir os “comportamentos de risco” responsáveis pelo aumento da sinistralidade.

Os efetivos da GNR estarão particularmente atentos à “condução distraída, ao excesso de velocidade, a manobras perigosas e à condução sob o efeito do álcool”, ou seja aquelas que são as causas dos acidentes com “consequências mais graves”.

Coontudo, em comunicado de imprensa, a corporação elenca outros desempenhos ao volante que estarão na mira dos seus militares: “manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita”.

Na lista dos comportamentos de risco agora recordados pela GNR estão igualmente a condução sob o efeito de substâncias psicotrópicas, incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças ou uso indevido do telemóvel e condução sem habilitação legal.

O dispositivo da GNR estará sobretudo atento às vias que conduzem aos lugares de veraneio. Os turistas e os emigrantes que visitam a terra neste período do ano estão também no radar. Nas zonas de fronteira serão realizadas ações conjuntas com a Guardia Civil espanhola.

Terceiro ano a derrapar

A GNR far-se-á, a partir de amanhã, mais notada nas estradas numa conjuntura adversa para a segurança rodoviária. Com efeito, este é o terceiro ano com a sinistralidade em alta, especialmente no número de mortos e de feridos graves, pois em 2017 iniciou-se uma inversão da curva até aí descendente.

No ano em curso, até 21 de junho, houve 219 vítimas mortais no país, mais nove do que em idêntico período do ano passado (embora menos do que em 2017). No entanto, estes três anos estão todos acima dos valores de 2016 quanto às vítimas mortais, e os três divergem das metas oficiais. Os números dizem respeito ao continente, tanto da área de atuação da GNR como da PSP (esta só tem a seu cargo os meios urbanos).

Já apenas na área de atuação da GNR, e numa radiografia dos primeiros cinco meses deste ano, os militares da corporação fiscalizaram 712. 514 condutores, tendo detetado mais de 254 mil infrações. A mais frequente (60.433) foi o excesso de velocidade, seguida da falta de inspeção periódica obrigatória (14.109), condução sob o efeito do álcool (11.221) e uso indevido de telemóvel (11.117).

No casos de álcool ao volante, 4.534 condutores foram detidos por apresentarem uma taxa crime (igual ou superior a 1,2 g/l de álcool no sangue). Ou seja, em cada dia há 30 pessoas apanhadas com álcool a cometer um crime rodoviário.