Empresas e instituições privadas já representam mais de 50% da despesa em investigação científica

A despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) das empresas e das instituições privadas sem fins lucrativos representava em 2018 cerca de 52% da despesa nacional total, revelam os dados provisórios do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, publicados pela Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC).

Segundo um comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), "o aumento da despesa privada em I&D (de 0,67% para 0,69% do PIB) reflete o crescimento do emprego qualificado nas empresas e o esforço do setor privado em acompanhar o desenvolvimento científico e a capacidade tecnológica instalada em Portugal". Com efeito, no ano passado a despesa nas empresas subiu 7,2% e mais de 35% entre 2015 e 2018.

A despesa total em I&D em Portugal aumentou 168 milhões de euros em 2018 e atingiu 2753 milhões de euros, isto é, 1,37% da riqueza nacional (PIB), reforçando a tendência de crescimento que se verifica desde 2016 e a convergência com a média da UE, superior a 2% do PIB. Mas depois da quebra continuada no período da crise económica, entre 2010 e 2014, a recuperação entretanto conseguida não permitiu ainda chegar aos valores 2009, ano em que a despesa em I&D atingiu o seu maior valor de sempre: 1,64% do PIB.

O MCTES revela também que existem 8,9 investigadores por 1000 pessoas ativas (em 2017 eram 8,5) e um total de 46.538 investigadores medidos em equivalente a tempo integral (ETI), mais 1600 do que no ano anterior.

Portugal à beira de se tornar um país "Inovador Forte"

Entretanto, Portugal está beira de passar para o grupo dos Inovadores Fortes no Painel da Inovação 2019 (European Innovation Scoreboard) da Comissão Europeia, anunciou o MCTES. O painel classifica os países em três grupos: Inovadores Modestos, Moderados, Fortes e Líderes da Inovação. Portugal está neste momento em primeiro lugar no grupo dos Moderados, à frente da República Checa, Espanha e Itália, entre outros. Os Inovadores Fortes são a Estónia, França, Irlanda, Áustria, Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Luxemburgo (país que lidera este grupo) e os Líderes da Inovação são a Holanda, Dinamarca, Finlândia e Suécia, país que ocupa o primeiro lugar deste ranking da Comissão Europeia (CE).

A CE destaca a inovação das PME nacionais nos processos e nos produtos e a penetração da banda larga. Em contrapartida, alerta para os indicadores mais fracos do país, como os pedidos de patentes e as exportações de serviços intensivos em conhecimento. O painel diz que "em geral, os (nossos) indicadores económicos tendem a estar perto da média da UE, sendo as principais exceções o peso do emprego na indústria de alta e média tecnologia e as despesas das empresas de topo em investigação e desenvolvimento, que estão bastante abaixo da média da União Europeia".

Esta terça-feira o Observatório do Emprego Científico divulgou também os últimos resultados apurados: desde janeiro de 2017 já foram feitos contratos de trabalho com 5166 investigadores e docentes em Portugal. O Governo prometeu 5000 contratos até ao final de legislatura (outubro de 2019) e o Observatório recorda que há 7268 potenciais contratos "com financiamento garantido ou obrigação legal de contratação".

Nos 5166 contratos já se incluem os 400 relativos ao processo de avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento, cujos resultados foram hoje conhecidos. Mas não são ainda contabilizados os contratos de investigadores doutorados de 2018 realizados pelas empresas que beneficiam de apoio fiscal através do sistema de incentivos SIFIDE, porque a sua avaliação ainda está a ser concluída pela Agência Nacional de Inovação.