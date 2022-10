Dois homens insultaram e agrediram polícia, procuradora diz que insultos não foram para ofender e que as agressões não foram para “lesar”

Uma procuradora da Comarca de Lisboa Oeste decidiu arquivar um inquérito sobre dois indivíduos que insultaram e agrediram um agente da PSP num bingo de Lisboa, avançou o "Diário de Notícias".

Apesar de ter considerado as acusações como provadas, a magistrada decidiu não julgar os alegados crimes, ilibando os dois homens.

O caso ocorreu quando a PSP foi chamada ao local na sequência de desacatos. Na altura, os dois homens – um deles com nacionalidade russa – entraram em confronto com outros indivíduos que se encontravam no bingo. Instados a abandonar o espaço ambos recusaram, tendo ficado "ainda mais exaltados", supostamente porque "as autoridades apenas os quiseram encaminhar a eles para o exterior e nada fizeram em relação ao terceiro indíviduo que os tinha mandado calar", cita o DN. Nesse momento um terá chamado “filho da puta” a um dos agentes que acabou agredido com um soco.

No entanto, a procuradora considerou que o insulto não visou ofender o agente, tendo constituído apenas uma “manifestação de exaltação e indignação”, justificando a ofensa como um "grito de revolta". Quanto ao murro, aconteceu "num contexto em que se queria defender da própria força física exercida pelo agente policial".