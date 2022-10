Resgatar alguém no mar é crime? “A resposta curta: não”, mas há mais do que a resposta curta

É legítimo acusar uma pessoa cujo crime é o de resgatar alguém no mar?

A resposta curta: não. Na verdade, pode ser-se acusado de negar o salvamento a quem esteja no mar. O dever de resgatar pessoas em sofrimento no mar é uma regra fundamental da lei internacional: está definido na lei do mar da Convenção das Nações Unidas (artigo 98), é um valor de direito internacional usual, uma obrigação também da lei marítima e um dever humanitário. Quando dizemos “pessoa em sofrimento” significa pessoas em perigo, incluindo migrantes ilegais. Um navio que esteja nas condições de prestar assistência a uma pessoa em sofrimento no mar deve fazê-lo, se for informado da necessidade de assistência. Migrantes ilegais não devem ser deixadas no mar, devem ser resgatados e só depois o Estado decide, caso a caso, se a pessoa tem direito a asilo ou não, se há perigo ou não, se é enviada de volta ao país de origem ou não. Em todas as etapas do processo, as pessoas devem ser tratadas com dignidade e com respeito pelos Direitos Humanos. Oficialmente, o Miguel Duarte e os restantes membros da tripulação do navio Iuventa não são acusados de resgatar migrantes ilegais, são suspeitos de alegada colaboração com traficantes. E eles negam tal colaboração e asseguram que só cumpriram o dever de resgate.

Mas em algum momento resgatar alguém ou participar numa missão de salvamento é crime?

O dever de resgate não se aplica apenas à lei marítima. Muitos países prevêem a responsabilização civil e criminal pela não assistência a pessoas em sofrimento. Por exemplo, o Código Penal Português (artigo 200, “omissão de auxílio”) define esse dever de forma generalizada: “quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a integridade física ou a liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio necessário ao afastamento do perigo, seja por acção pessoal, seja promovendo o socorro, é punido” [pena pode ser até um ano de prisão ou com multa até 120 dias]. Disposições semelhantes estão previstas pela legislação italiana.

humans before borders

Se Miguel Duarte for condenado, o caso é elegível para ser julgado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem?

Se for condenado, o caso é elegível a dois níveis. Em primeiro lugar, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos prevê o direito a um julgamento justo (artigo 6) e se os procedimentos criminais contra o Miguel ficarem marcados por alguma falha de justiça pode apresentar queixa - por exemplo, se os procedimentos forem excessivamente demorados, se provas importantes forem ignoradas, se não tiver a oportunidade de se defender pessoalmente adequadamente ou com a assistência de um advogado. Em segundo lugar, está em causa o direito de liberdade de associação, protegido pelo artigo 11 da Convenção e que abrange, entre outros, o direito de uma organização não governamental (ONG) e dos seus membros realizarem as suas actividades. O Miguel participou em operações de resgate como membro de uma ONG especializada no salvamento de pessoas em sofrimento no mar e, se condenado, pode argumentar que a acusação interfere com o direito de liberdade de associação. Generalizando, qualquer ONG que sofre interferências nas suas operações de resgate no mar pode queixar-se ao Tribunal Europeu, alegando a violação do artigo 11. Mas bem mais importante ainda é que as pessoas que não recebem a assistência adequada de um Estado podem queixar-se ao Tribunal Europeu, uma vez que essa não assistência constitui uma violação ao direito à vida (artigo 2) e ao direito de proteção à integridade física e moral (artigo 8).

Tendo em conta a informação que é do conhecimento público, há alguma violação de Direitos Humanos? Itália está a violar Direitos Humanos ao acusar Miguel Duarte e a restante tripulação do Iuventa?

Para já, é muito cedo para dizer que se há ou não violação de Direitos Humanos no caso do Miguel e dos restantes tripulantes porque o caso está numa fase inicial e a investigação das autoridades italianas ainda decorre. Não se sabe o que vai acontecer. Independentemente disso, a forma como as autoridades italianas têm abordado a crise de migrantes no Mediterrâneo e com os migrantes ilegais levanta uma série de problemas humanitários. Tal como também levanta gravíssimas questões a maneira como essas mesmas autoridades tratam as ONG especializadas no resgate de pessoa em sofrimento no mar. A nova e restrita política aplicada pelas autoridades italianas em relação às ONG - de não permitir que os navios vão para portos italianos - é particularmente alarmante.

bellina francesco/ getty images

Imagine que uma pessoa vai de carro até à Turquia e traz para a Europa migrantes. Um caso assim também é julgado da mesma forma que o caso da tripulação do Iuventa?

Cada país têm o direito de definir a sua legislação e regulamentação em termos de migrações. Essas regras devem ser respeitadas, caso não constituam uma violação dos Direitos Humanos. Quando falamos em vulnerabilidade em contexto de migrações todas as circunstâncias importam. Há uma diferença entre a vulnerabilidade de alguém no meio do mar e a de uma pessoa que apanha uma boleia de carro. No primeiro caso, o salvamento da vida deve prevalecer sobre qualquer restrição de entrar em determinado país - de outra forma, a legislação e regulamentação incorre na violação de Direitos Humanos, como a negação do direito à vida. No segundo, se a pessoa conscientemente ajuda alguém a entrar ilegalmente num território, esse ajudante tem de compreender que as suas ações são consideradas ilegais. Tal como também há uma grande diferença na vulnerabilidade de pessoas que deixam o país de origem à procura de um emprego melhor e entre outras que o fazem porque são perseguidas. Habitualmente, não será uma violação dos direitos humanos se o país decidir enviar de volta um migrante ilegal que entrou por razões económicas. Por outro lado, se o Estado decidir enviar de volta alguém que está em risco de ser vítima de tortura, por exemplo, será uma violação dos Direitos Humanos.