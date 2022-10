Perdeu a carteira? Se tiver muito dinheiro, talvez lha devolvam

Um grande estudo internacional efetuado em 355 cidades em 40 países diferentes deu um resultado que será inesperado para muita gente: quando se perde uma carteira, há mais probabilidades de ela ser devolvida se tiver dinheiro. E quanto mais dinheiro melhor.



O estudo vem na sequência de outro, realizado em 2013 na Finlândia, onde um estudante se fez passar por turista e entregou carteiras "perdidas" em diversas instituições, pedindo aos funcionários que tratassem do assunto. Já na altura se constatou que, quanto mais dinheiro lá houvesse, maiores as chances de ser devolvida às pessoas cujo endereço lá vinha.

Para ver se esse resultado podia ser extrapolado, os autores do estudo, um da universidade de Zurique e outro da Universidade do Michigan, resolveram ampliar o estudo. Ao longo de três anos, 13 estudantes percorreram o mundo a largar carteiras em instituições públicas como hotéis, estações de correios, esquadras, bancos, museus, etc.

Ao todo, 17,303 carteiras "perdidas" foram deixadas, cada uma com uma nota a explicar que a pessoa tinha acabado de a encontrar e que não tinha tempo de tratar, pelo que pedia aos empregados do sítio em causa que o fizessem. Nas carteiras havia um cartão de visita com os contactos do seu "dono".

O resultado do primeiro estudo confirmou-se. 40 por cento das carteiras sem dinheiro foram devolvidas, contra 51 das carteiras com dinheiro. Em todos os países exceto dois (Peru e México) se verificou a diferença, embora em graus diferentes. Em termos gerais, quando mais pobre o país, menor a taxa de devolução, o que não é surpreendente.

Limitada a experiência aos Estados Unidos e a dois países europeus (Polónia e Reino Unido), verificou-se que, quando o dinheiro na carteira aumentava para quase 95 dólares (83,5 euros), as taxas de devolução subiam mais de 20 por cento.

Um dos autores do estudo, o economista comportamental Alain Cohn, admitiu que não esperava números tão elevados. O estudo, que foi publicado na revista Science, avança uma explicação baseada em entrevistas com 2525 pessoas. Tem a ver não só com altruísmo (quando a carteira tinha uma chave - algo que só pode ter utilidade para o próprio dono, não para quem encontrasse a carteira - a taxa de devolução subia) mas também com autoimagem.

Quando a carteira tinha muito dinheiro, aumentava a sensação de ser ladrão que alguém teria se ficasse com ela. Muitas pessoas, pelos vistos, não queriam ter essa imagem de si mesmas.