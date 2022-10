O caldeirão secreto do Gerês

Um dos passeios que quase todos fazemos, quando visitamos o único Parque Nacional de Portugal, leva-nos serra acima, até à Cascata do Arado (6). A queda de água é realmente muito bonita, mas o mais certo é termos de esperar pela nossa vez para a fotografar do melhor ângulo — é um dos sítios mais populares nesta serra e, como tal, um dos mais frequentados. É também comum ver pessoas a tentar chegar às duas lagoas da cascata, em manobras arriscadas por entre penedos escorregadios, o que já originou vários acidentes graves por aqui.

Ora o que propomos é um mergulho mais seguro, no Poço do Teixo (foto de abertura), que poucos conhecem e que fica também no rio Arado, 500 metros abaixo da ponte (5). E com o aliciante de colocar um desafio aos mais aventureiros, que é chegar à base da queda de água, escondida por duas grandes rochas. Para o vencer, têm de mergulhar e procurar uma passagem a 60 centímetros de profundidade, que dá acesso ao caldeirão onde o rio cai com estrondo. A recompensa assume a forma de um duche gigante, privado, longe dos olhares de quem não é dado a desafios e ficou na margem. A esses, para não se entediarem enquanto esperam pelos que foram experimentar a ‘chuveirada’, propomos um jogo, que consiste em tentar vislumbrar figuras nas rochas por cima da cascata.

A cascata do Teixo tem uma altura de cerca de 17 metros, a profundidade máxima da lagoa não ultrapassa os 3 metros e tem uma largura de cerca de 20 metros, por 12 de comprimento.

APROVEITAR O RESTO DO DIA

Mas esta sugestão para um dia no coração do Gerês mais visitado, não se esgota no Poço do Teixo. Contempla também uma subida ao Miradouro das Rocas (2) e um passeio num troço pouco conhecido do rio Arado, recheado de cascatas e lagoas (9).

Atenção que esta última etapa demora cerca de duas horas, três com paragens mais demoradas, exige uma condição física razoável e implica algum risco, sobretudo na parte que decorre junto ao rio. Rumemos então — os que se sintam habilitados — à cascata do Arado, onde uma dezena de metros antes de chegarmos ao seu miradouro entramos numa vereda à direita. O caminho está bem pisado e é bastante usado pelos grupos de canyoning para entrar no rio, pelo que não há grande dificuldade em distingui-lo. Segue-se pela encosta, numa subida acentuada, que nos leva até um topo, onde vamos distinguir dois vales entremeados por uma elevação (7). Daqui vamos descer, atravessamos um ribeiro, que desagua logo ali no Arado e seguimos encosta acima.

O truque passa por seguir as mariolas — conjunto de pedras empilhadas em forma de pirâmide —, espalhadas pelo horizonte, que sinalizam o caminho para o Curral da Teixeira, mas neste passeio ficamo-nos pela Cascata da Fenda (8), uma impressionante queda de água, que vence um desnível de 80 metros e no topo da qual os canyonistas mais experientes iniciam a descida do rio. O caminho inclui algumas subidas e descidas mais exigentes, longe do rio, que só voltamos a ver quando surgir ao fundo a grande parede por onde o Arado se despenha. Nessa altura a referência são duas árvores ao fundo, que vamos ter de contornar, para depois descermos até ao leito do rio. Atravessamos para a outra margem, onde vamos ver a Cascata da Fenda por inteiro e iniciamos, com toda a cautela, não esquecendo nunca quão escorregadios são estes terrenos, a descida pelas margens do Arado.

Vamos passar por várias lagoas apetecíveis (9), onde podemos dar o segundo mergulho do dia, vamos ter de subir umas dezenas de metros pela margem de um ribeiro, afluente do Arado, para o conseguirmos ultrapassar e quando chegarmos às imediações da Cascata Escorregadia, temos de atravessar para a margem esquerda. Já do outro lado do rio vamos procurar uma vereda, que serpenteia numa cota elevada em relação ao leito do rio e que mais à frente nos permite uma vista frontal da Escorregadia (10), o brinde final do nosso passeio.

E como ‘o seu a seu dono’ é uma regra básica do jornalismo, falta o agradecimento ao Lázaro Carvalho, que conhece o Gerês como poucos e que me guiou nos locais que este artigo revela. Pode encontrá-lo na Casa do Criado, um alojamento local/restaurante que os pais dele inauguraram há 35 anos em Ermida e que agora é explorado por ele. Para terminar, um último conselho: marque um jantar na esplanada com vista privilegiada da Casa do Criado. A maior parte dos pratos ainda são os que Rosa Landeira, a mãe do Lázaro, cozinhava há três décadas e são uma verdadeira — e deliciosa — mostra do receituário tradicional desta serra. E durante a refeição pode sempre aproveitar para ‘lançar a rede’ ao Lázaro, na esperança de que ele lhe revele outros sítios especiais da sua lista de locais secretos do Gerês.