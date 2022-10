Como o clima já está a destruir o planeta

Todos os anos, antes de começar o verão, o climatologista dinamarquês Steffen Olsen recolhe os materiais que usa para medir o gelo formado durante o inverno na Gronelândia. Como meio de transporte, usa um trenó puxado por cães, ao qual tirou uma fotografia no passado dia 13 de junho que mostra o efeito das temperaturas altas no Ártico: em vez de correrem sobre gelo, os cães têm as patas dentro de água. E não é o degelo que é inédito nessa imagem, mas sim o facto de ter começado tão cedo este ano e de forma tão abrupta. Só nesse dia derreteu 40% da superfície da Gronelândia, com os termómetros a marcarem 15°C, cinco vezes acima da média para esta altura. E isso leva os cientistas a recearem que 2019 ultrapasse o recorde histórico de degelo registado em 2012.

Por muito distante que pareça a imagem de um trenó mergulhado em milhares de milhões de toneladas de gelo derretido, as consequências do aumento global da temperatura não se ficam pelo Ártico. Com este degelo, destrói-se o ‘ar condicionado’ do Hemisfério Norte, mudam-se as correntes e os padrões meteorológicos, tornam-se extremas as inundações ou secas. Esses efeitos chegam ao resto do mundo, incluindo Portugal. E não vai ser só em 2050, é agora. A subida do nível médio do mar, conjugado com a maior intensidade e frequência de ciclones tropicais, já obrigou à evacuação de ilhas no oceano Pacífico e levou o primeiro ministro das Fiji a admitir ter de realojar 40 locais. Pelas mesmas razões, em 2014, o governo de Kiribati comprou terra nas Fiji para futuramente alojar parte da sua população.