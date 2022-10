“O cuidado das crianças não é uma tarefa das mulheres”

Porque pediu para ser ouvida no âmbito do projeto de lei que pretendia privilegiar a residência alternada?

Foi na sequência de um contributo escrito que enviei à Primeira Comissão e à subcomissão de Igualdade. Havia posições muito contraditórias que podiam criar dificuldades numa solução que me aprecia possível e desejável. Tem de se defender o superior interesse da criança, mas também há outros bens jurídicos a salvaguardar, como o da igualdade entre homens e mulheres. Na filiação não se fala de cônjuges, mas de pais.

