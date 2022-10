Ministério do Ambiente proíbe restaurante suspenso numa pedreira

O cocktail de lançamento da nova iniciativa da Pedreira Monte D'El Rey, em Vila Viçosa - da qual faz parte a colocação de um restaurante num contentor suspenso a 120 metros do fundo da pedreira - está marcado para a próxima quinta-feira, dia 27. Mas tudo leva a crer que não haverá qualquer cerimónia.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que depende do Ministério do Ambiente, notificou nesta sexta-feira o explorador da pedreira de que não poderá instalar no local um restaurante numa plataforma elevada a 120 metros do solo, e pendurada por cabos de aço numa enorme grua. A DGEG determinou que só são permitidas no local "atividades conexas com a licença".

No documento, a que o Expresso teve acesso, é usado como justificação um critério cautelar. “Face às situações de perigo inerentes à atividade extrativa e no sentido de prevenir riscos e acidentes ou situações de perigo suscetíveis de afetar pessoas e bens”, escreve o diretor-geral da DGEG, João Bernardo.

Antes, o dono da pedreira e promotor do projeto justificara a iniciativa junto daquela estrutura que depende do Ministério do Ambiente: “[O] cocktail é um evento particular(...), por convite e só por convite, com vista à divulgação do mármore para a empresa e para a vila, e numa perspetiva futura de divulgação de uma rota ou circuito industrial que pretendemos implementar e desenvolver”.

Em resposta, sem contestar a “natureza privada do evento”, a DGEG salienta que o “Plano de Lavra” para a exploração da pedreira “não tem contemplada qualquer outra atividade, ainda que compatível”. A notificação acrescenta que, de igual modo, o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística “também não contempla o exercício de quaisquer atividades ou mera utilização, ainda que de recreio e lazer”.

A empresa tem um período de três dias para contestar a decisão da DGEG. Entretanto, a direção-geral determinou que seja feita uma ação de fiscalização à atividade de exploração da Pedreira Monte D'El Rey.

Nos propósitos do promotor do projeto, como o Expresso noticiou há uma semana na edição impressa, está a abertura ao público de um circuito turístico, na segunda quinzena de julho.

Do percurso constam o acesso a um centro de interpretação, com imagens e vídeos explicativos, que pretendem ajudar a contar a história do mármore, “desde os Flinstones até aos tempos modernos”, como explicava então o responsável pela iniciativa.

Os jantares na plataforma, a partir de €150, destinados aos mais afoitos sem vertigens, são uma das componentes do projeto. A Pedreira Monte D'El Rey situa-se a uma dezena de quilómetros do local onde se deu a derrocada da estrada de Borba, em novembro passado, que provocou a morte de cinco pessoas.