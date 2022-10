Dois concelhos em risco máximo de incêndio no Algarve

No distrito de Faro, há ainda três concelhos em risco muito elevado: Tavira, onde a temperatura máxima deverá chegar aos 30,2 graus, Loulé (29,8) e Silves (27).

Em risco muito elevado estão também os concelhos de Mértola (29,7), no Alentejo, e Abrantes (27), Marvão (25,3), no distrito de Santarém, e Figueira de Castelo Rodrigo (25,9), na Guarda, no dia em que começa o verão.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", sendo o "elevado" o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.