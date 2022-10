Autor do assalto de Tancos vai contar tudo na Justiça

João Paulino vai quebrar o silêncio de nove meses a que se remeteu desde o dia em que foi apanhado pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária. Os investigadores têm cada vez mais indícios de que este gerente de um bar em Ansião (Leiria) é o homem que liderou o assalto aos paióis nacionais de Tancos, na madrugada de 27 para 28 de junho de 2017. Desde as buscas à sua vivenda e ao terreno da família em Tomar, realizados em setembro de 2018, que o suspeito optou por nunca falar. Essa tem sido uma dor de cabeça na investigação, já que o depoimento deste ex-fuzileiro, que se encontra detido preventivamente no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), é considerado imprescindível para desvendar o chamado “assalto do século”.

Tudo isto irá mudar em breve.