BE chama responsáveis por Urgências de obstetrícia em Lisboa e ministra da Saúde

O requerimento entrou nos serviços do Parlamento neste feriado e tem carácter urgente. O Bloco de Esquerda (BE) quer ouvir as explicações de todos os intervenientes na proposta para o encerramento rotativo das Urgências de obstetrícia na Maternidade Alfredo da Costa e nos hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e Fernando da Fonseca, vulgo Amadora-Sintra, em julho, agosto e setembro. A medida SOS para o período de férias dos profissionais, sobretudo obstetras e anestesistas, terá sido uma proposta da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e foi divulgada esta quinta-feira.

A informação disponível indica que a hipótese ainda está em discussão com os diretores de obstetrícia das quatro unidades hospitalares. O BE quer, por isso, ouvir os responsáveis da ARS, dos hospitais e a própria ministra da Saúde, Marta Temido. “Um Serviço Nacional de Saúde (SNS) de qualidade e excelência não se faz com remendos ou com soluções de mal menor. Encerramentos rotativos, diminuição de serviços, portas fechadas à admissão de utentes não são soluções para o Serviço Nacional de Saúde que queremos. O que é preciso é reforçar o SNS com mais profissionais (neste caso em concreto com obstetras e anestesistas)”, afirma o BE no comunicado enviado às redações.

Na opinião dos deputados bloquistas, “é também necessário perceber há quanto tempo se sabe que tal situação poderia ocorrer e que medidas foram adotadas pelo Ministério para a evitar”. No comunicado enviado, são recordados outros casos recentes. “Já no final de 2018 a Urgência da MAC encerrou ao exterior por ter apenas um anestesista a trabalhar na época de natal. Também no ano passado, em agosto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (conhecido como Amadora-Sintra) concretizaram o seu pedido de demissão. Os profissionais de saúde tinham anteriormente ameaçado demitir-se caso a administração não contratasse especialistas - exigência essa que não foi atendida.”

O BE alerta que “estes não foram episódios únicos” e que “as dificuldades para assegurar o regular funcionamento de blocos de partos existe noutros locais do país”. Em causa está, por exemplo, o êxodo do SNS. “Cerca de 40% dos especialistas em ginecologia-obstetrícia do país não estão no Serviço Nacional de Saúde, pelo que é preciso olhar para este problema de frente e perceber como se pode captar e fixar estes e outros profissionais.”