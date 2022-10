PJ de Coimbra encerra investigação a rede criminosa de tráfico de 'crack'. Cabecilhas ficam em prisão preventiva

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, finalizou e remeteu ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, com proposta de acusação, um inquérito no âmbito do qual investigou e desmantelou a atividade de uma organização criminosa que se dedicava ao tráfico de cocaína solidificada em cristais, vulgarmente conhecida como 'crack', na cidade de Coimbra e zonas limítrofes.

Ainda no decurso da investigação, concluída esta quarta-feira, a PJ de Coimbra desmantelou e deteve o grupo criminoso entre novembro 2018 e maio último. Ao Expresso, Carlos Chambel, coordenador da unidade de combate ao tráfico de droga da diretoria do Centro, referiu que a investigação teve início após ter sido detido pela PSP num bairro social do Porto um traficante residente em Coimbra, libertado três meses depois por não ter antecedentes criminais e “ser um indivíduo socialmente bem integrado”.

Segundo a PJ, o grupo apresentava uma organização “invulgar no panorama do tráfico de estupefacientes na zona de Coimbra”, funcionando “em obediência a uma lógica empresarial e assente numa rigorosa estrutura hierárquica”.

Parte dos arguidos desempenhavam tarefas específicas, tais como logística de transporte, preparação, guarda e entrega de estupefaciente a outros que exerciam tarefas de supervisão, que posteriormente o faziam chegar aos vendedores de rua, que “trabalhavam por turnos”, 24 horas por dia, sobretudo na zona da baixa da cidade. As primeiras detenções da PJ ocorreram em novembro, altura em que foi desarticulada “a cabeça do polvo”, enquanto os restantes membros do grupo, especializado em tráfico de 'crack', foram identificados em abril e maio.

De acordo com Carlos Chambel, a rede, especializada unicamente em tráfico de 'crack', abastecia-se na zona do Porto e tinha um volume de negócio superior a €75 mil por mês. Neste inquérito, foram constituídos 19 arguidos, com idades compreendidas entre 20 e os 50 anos, dos quais 12 foram detidos, permanecendo em prisão preventiva os cinco cabecilhas da organização.