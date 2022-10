Deputados da CPI de Tancos querem que Forças Armadas integrem a unidade que combate o terrorismo

Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao roubo de Tancos querem que os militares das forças armadas integrem as reuniões da Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT). Este é uma das principais recomendações escritas no relatório final. "O Parlamento recomenda que possa ser estudado pelo Governo, pelas Forças Armadas e pelos diversos agentes que garantem a segurança nacional, o atual Sistema de Segurança Interna de forma a garantir uma troca de informação mais eficaz entre o universo militar e as forças de segurança interna e a presença das Forças Armadas nas reuniões da UCAT."

Atualmente, estas reuniões são realizadas por responsáveis dos serviços de informações, PJ, SEF, GNR, PSP ou Polícia Marítima. Mas podem também fazer parte representantes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mediante convite do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna.

Outra das recomendações da CPI é de que haja, entre as diversas forças de segurança, "uma regular comunicação sobre as questões de segurança nacional de forma a fortalecer os mecanismos de alerta precoce de eventuais situações que ponham em causa a segurança de instalações consideradas vitais para a segurança do Estado".

Também fica em cima da mesa a criação de um "mecanismo eficaz de comunicação e de gestão de alertas" que permita evitar situações semelhantes às que ocorreram nos paióis nacionais, na madrugada de 27 de junho de 2017.

O documento, a que o Expresso teve acesso, faz um acerto sobre o número de LAW (armas anti-tanque) roubadas em Tancos. Em vez de 44 foram afinal 124 as LAW furtadas, tal como informou o diretor da PJ, Luís Neves, na audição da CPI. Uma diferença de oitenta LAW.

Quanto ao ex-ministro da defesa Azeredo Lopes, é criticado por não ter tomado qualquer medida para "um cabal esclarecimento" dos factos, depois de receber um telefonema de desagrado da ex-procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal pela a descoberta por parte da Polícia Judiciária Militar (que estava arredada da investigação a este caso) do material de guerra na Chamusca, em 18 de outubro de 2017.

Azeredo "não determinou, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, qualquer processo de auditoria à ação da PJM", e só avançou com esta medida depois das detenções do então diretor da PJM, o coronel Luís Vieira e o major Vasco Brazão, bem como de outros elementos daquela polícia, no âmbito da Operação Húbris da PJ e do DCIAP que já fez 21 arguidos.

O relatório, que contou com os votos contra do PSD e do CDS, iliba qualquer tipo de responsabilidade política por parte de António Costa, que "só teve conhecimento, em 12 de outubro de 2018, através do seu chefe de gabinete, dos documentos que haviam sido entregues ao chefe de gabinete do ministro da Defesa". A CPI "apurou que o Senhor Primeiro-Ministro não teve conhecimento prévio de qualquer outra informação sobre o achamento do material furtado para além da que era do conhecimento dos diversos órgãos de soberania".