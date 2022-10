Já há calendário escolar para o próximo ano letivo: saiba tudo

Já há calendário escolar para o ano letivo 2019/2020. O documento com a definição do começo e fim dos três períodos letivos, as férias e as épocas de exames foi publicado esta terça-feira em Diário da República. À semelhança do que aconteceu no ano passado, as aulas terminam logo nos primeiros dias de junho.

Períodos Letivos

1º - 10 a 13 de setembro de 2019 até 17 de dezembro de 2019

2º - 6 de janeiro de 2020 até 27 de março de 2020

3º - 14 de abril de 2020 até 4 de junho (9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade), 9 de junho (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade) e 19 de junho (educação pré -escolar e 1.º ciclo do ensino básico)

Férias escolares

Natal - 18 de dezembro de 2019 até 3 de janeiro de 2020

Carnaval - 24 de fevereiro de 2020 até 26 de fevereiro de 2020

Páscoa - 30 de março de 2020 até 13 de abril de 2020.

Época de exames do secundário

1ª Fase - 15 de junho até 7 julho

2ª Fase - 21 de julho até 27 julho