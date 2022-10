Tensão religiosa traz centenas de israelitas para Portugal

São a terceira geração nascida em Israel, país criado em 1948 para dar uma nação aos judeus espalhados pelo mundo depois do Holocausto. Mas passados mais de 70 anos do surgimento do Estado-refúgio, há israelitas que preferem sair da terra natal à procura de menos pressão religiosa e mais liberdade. E Portugal encaixa-se na perfeição: o clima é bom, os terrenos no interior são baratos e, sobretudo, ninguém se mete com eles. Dizem que não querem um passaporte português; apenas desejam sossego

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)