Roteiro (seguro) para aventureiros: O caldeirão secreto do Gerês

Um dos passeios que quase todos fazemos, quando visitamos o único Parque Nacional de Portugal, leva-nos serra acima, até à Cascata do Arado (6). A queda de água é realmente muito bonita, mas o mais certo é termos de esperar pela nossa vez para a fotografar do melhor ângulo — é um dos sítios mais populares nesta serra e, como tal, um dos mais frequentados. É também comum ver pessoas a tentar chegar às duas lagoas da cascata, em manobras arriscadas por entre penedos escorregadios, o que já originou vários acidentes graves por aqui.

Ora o que propomos é um mergulho mais seguro, no Poço do Teixo (foto de abertura), que poucos conhecem e que fica também no rio Arado, 500 metros abaixo da ponte (5). E com o aliciante de colocar um desafio aos mais aventureiros, que é chegar à base da queda de água, escondida por duas grandes rochas. Para o vencer, têm de mergulhar e procurar uma passagem a 60 centímetros de profundidade, que dá acesso ao caldeirão onde o rio cai com estrondo. A recompensa assume a forma de um duche gigante, privado, longe dos olhares de quem não é dado a desafios e ficou na margem. A esses, para não se entediarem enquanto esperam pelos que foram experimentar a ‘chuveirada’, propomos um jogo, que consiste em tentar vislumbrar figuras nas rochas por cima da cascata.