Pedrógão: ainda há mais de 30 feridos à espera de indemnização

Dois anos após os grandes incêndios de 2017, ainda há oito feridos graves com processos por apreciar na Provedoria de Justiça de um total de 195 requerimentos apresentados. Há também quatro casos em processo de avaliação pericial pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. Em média, os familiares das vítimas mortais receberam 220 mil euros e os feridos 9100 euros. A compensação por danos materiais terá rondado 2800 euros.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)