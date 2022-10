Freira acusa Igreja de apropriação de bens

No dia mais triste da vida da irmã Maria Madalena de Jesus, hoje com 89 anos, o corpo de Cristo foi retirado da casa da Pia União das Escravas do Divino Coração de Jesus para nunca mais voltar. O castigo foi decretado pelo bispo de Angra do Heroísmo, António de Sousa Braga, que acusou a superiora desta associação de fiéis de persistir “na falta de comunhão com a Igreja, na pessoa do bispo de Leiria-Fátima [António Marto]”, suspendendo, por isso, “a licença de oratório”.



O corpo de Cristo — o Santíssimo — é uma hóstia consagrada por um padre, que, neste caso, as irmãs da Pia União recebiam na capela privada da casa de três andares no centro da Horta, Faial, onde moravam e rezavam.