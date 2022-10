Detidos em Vigo líderes do grupo terrorista Resistência Galega. Tinham ligações a Portugal

Os dois líderes do grupo terrorista Resistência Galega foram detidos este fim de semana em Vigo pela Guardia Civil. A notícia é avançada pelo jornal online El Espanhol.

Trata-se dos ativistas Antón García Matos "Toninho" e María Asunción Losada Camba, bem como um outro cúmplice deste grupo que se encontra na clandestinidade desde 2006.

Desde esse ano que 'Toninho' e Losada se encontravam em parte incerta por suspeitas de transportar explosivos e usar documentação falsa. Chegou-se a suspeitar que se teriam escondido em Portugal.

Durante mais de uma década, terão cometido mais de trinta atentados, sem vítimas mortais. Os alvos foram sedes de partidos políticos, instituições, bancos e empresas.

O último ataque com explosivos foi realizado em 2014 em Lugo.

Há muito que se suspeitava das suas ligações a Portugal. Em 2013, a polícia espanhola detetou a compra de pistolas em Portugal por parte de membros do grupo. A compra terá sido feita no mercado negro pelos principais líderes da organização independentista galega, precisamente Antón García Matos e María Asunción Losada que as autoridades espanholas julgavam estar em Portugal.

Em março de 2015, dois alegados operacionais foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto Francisco Sá Carneiro, quando tentavam embarcar num voo para Caracas, Venezuela.

Nesse ano, o ministro espanhol do Interior, Jorge Fernández Diaz, disse, em Lisboa, que o grupo terrorista pretendia instalar uma base logística no norte do país, considerando “imprescindível” a colaboração com Portugal.

Após um encontro com a então ministra portuguesa da Administração Interna, Anabela Rodrigues, o ministro espanhol adiantou que o grupo terrorista Resistência Galela, “uma organização muito pequena” e “não comparável à ETA”, pretendia “ter no norte de Portugal algum tipo de base logística”.

O grupo nasceu em 2005, como herdeiro do Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.