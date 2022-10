Suspeito de disparos a dois militares da GNR entregou-se às autoridades

Um dos homens que disparou contra dois militares da GNR, numa operação Stop em Coimbra, entregou-se às autoridades, avança a "Sic Notícias". O suspeito entregou-se em Leiria

Os dois militares da GNR ficaram feridos esta madrugada durante uma operação de fiscalização rodoviária na zona de Cernache, distrito de Coimbra. Os dois militares “foram atingidos com disparos de arma de fogo”, considerados “feridos leves”, acrescentando que o alerta foi dado pela 01h10, para uma ocorrência no Itinerário Complementar 2 (IC2), junto ao posto de combustível da Repsol, na freguesia de Cernache.

Apenas um dos militares foi transportado para o hospital “aparentemente ferido com os estilhaços do vidro” da janela da viatura da GNR, atingida pelo disparo do automóvel que desrespeitou a ordem para parar, inverteu a marcha no IC2 e disparou contra a patrulha dos militares.

A viatura, com “dois a três indivíduos”, colocou-se depois em fuga.

A investigação, como envolve o uso de arma de fogo, passou para a Polícia Judiciária.