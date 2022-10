Portugal é louco por ela. Um ensaio sobre a sardinha

Na cabina de comando, o homem do leme segue mudo, acatando as ordens do mestre da embarcação. “Estibordo, em frente, bombordo, em frente, estibordo.” A roda gira freneticamente, o barco num ziguezague nervoso, por fim uma curva apertada. O cardume aparece no sonar mas desaparece na sonda, jogo do gato e do rato, por fim uma volta completa. “É aqui.”

Quando o mestre dá ordem para se montar o cerco, faz-se silêncio, só o restolho das boias no oceano. Estamos ao largo da praia de Santa Cruz, a quatro quilómetros da costa. A bordo vão 17 homens, todos de oleados e botins. As redes desenrolam-se num círculo imperfeito, uns três mil metros de comprimento por mil de largura. Ninguém diz nada, no ar uma paz tensa. Há muita coisa em jogo, muitos salários para pagar, muito combustível, muita expectativa.