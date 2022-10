Estrela mundial de poker morre eletrocutada

Uma famosa jogadora profissional de poker russa foi descoberta morta na sua casa. Lilia Novikova, que estava a dias de fazer 27 anos, terá sido eletrocutada pelo secador de cabelo na sua banheira. Ao que parece, estava a falar ao telefone quando a tragédia aconteceu.



A imprensa russa lembrou o seu invulgar percurso. Neta de uma professora de matemática, Novikova revelou-se como um prodígio nessa área durante o seu tempo na universidade. Mas recusou uma carreira tradicional na industria, preferindo aplicar os seus talentos no jogo. Participava em torneios, quer online quer em casinos, e já tinha ganho prémios substanciais.



Com 25 mil seguidores no Twitch, uma plataforma online para jogadores, e outros 17 mil no Instagram, ela tinha mais de cem vídeos online, vários dos quais a dar dicas a jogadores ou aspirantes a jogadores. Além disso, as imagens mostram outras vertentes dela, nomeadamente desportivas. Ciclismo, natação, snowboarding e boxe eram alguns dos desportos que praticava.



Novikova vivia com os seus pais numa zona cara de Moscovo. No momento do acidente, porém, encontrava-se sozinha, pois eles estavam fora da cidade. Quando telefonaram e ela não respondeu, ficaram preocupados e pediram a uma vizinha idosa que fosse verificar. Essa antiga amiga da família, que tinha as chaves de casa, descobriu-a nua e morta na banheira.



Segundo as autoridades, "não havia traço de atos violentos no seu corpo". Vestígios de trauma por choque elétrico, sim, e ela também poderá ter batido com a cabeça. Nos canais de poker online que geria (e onde vendia, entre outras coisas, roupa com temas de poker), muita gente lamentou a sua morte. Um canal televisivo chamou-lhe "a jogadora de poker mais sexy" do país.