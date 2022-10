Criança cujos pais desapareceram reencontra a família ao fim de 40 anos

Um homem argentino que foi adotado em bebé depois de os pais serem presos e 'desaparecidos' pela ditadura militar que então governava o país foi reunido com a família da mãe ao fim de mais de 40 anos. É a 130a pessoa levada pela ditadura a conseguir descobrir quem realmente é.

Javier Darroux Mijalchuk nasceu em 1977, filho de Juan Manuel Darroux, um funcionário administrativo, e Elena Mijalchuk, uma estudante de contabilidade. Quando tinha apenas uns meses, o seu pai foi raptado, e a seguir a sua mãe. Nenhum jamais seria encontrado, e Javier acabou dado para adopção.

Ao contrário de outras crianças filhas de vítimas da ditadura, ele sabia que os seus pais eram adotivos, e sempre teve curiosidade em relação aos pais biológicos. Aos 30 anos, conforme explica, deixou de olhar apenas para o próprio umbigo e adquiriu consciência social, doando uma amostra do seu ADN a uma base de dados.

Central nesse esforço de busca é um grupo chamado Avós da Praça de Maio, que nasceu das chamadas Mães da Praça de Maio, um grupo que passou a manifestar-se semanalmente em frente à sede do governo, exigindo respostas sobre os desaparecidos, que atingem cerca de 30 mil.

As Avós da Praça de Maio tentam seguir o rasto das crianças extraviadas e, quando as encontram, promovem reuniões com a família biológica. Javier foi dos que teve sorte, acabando por ser notificado de que fora encontrada uma correspondência com o seu ADN.

Algum tempo depois, houve um encontro extremamente emocional com o seu tio, irmão da sua mãe, que andava à sua procura há 40 anos. "A restituição da minha identidade é, para mim, um tributo aos meus pais, uma carícia para a alma, um símbolo de memória, verdade e justiça", disse Javier.

"É um símbolo que, se eu tivesse de o definir com um momento, não há um mais significativo do que o abraço com o meu tio, quando após 40 anos de busca ele pôde dizer: És tu, Javi? E abraçar como ninguém se abraçou antes, e ninguém jamais poderá voltar a fazer", acrescentou o filho de Elena e Juan Manuel, que agora trabalha em turismo.