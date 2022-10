Autoridades ocultam dados sobre acidentes na estrada

Depois das cativações orçamentais de Mário Centeno, surgem as cativações das estatísticas de acidentes, mortos e feridos nas vias rodoviárias. A ocultação de informações é feita pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e até, em alguns casos, pela GNR e PSP.

Que a sinistralidade está a aumentar, é a única coisa a saber-se ao certo. De 1 de janeiro a 7 de junho morreram no continente 203 pessoas, mais 9% do que em período homólogo de 2018. Mas com exceção destes dados, as estatísticas recentes da sinistralidade rodoviária parecem estar bem guardadas numa qualquer garagem.