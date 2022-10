Um homem detido e outro identificado por agressões a agentes da PSP em Aveiro

Um homem de 22 anos foi detido e outro de 21 anos foi identificado por agressões a agentes da PSP, em Aveiro, informou nesta sexta-feira fonte policial. Segundo um comunicado da PSP, o caso ocorreu na quinta-feira, cerca das 17h00, na zona do Cais da Fonte Nova.

Os agentes policiais intercetaram o indivíduo mais velho na posse de cerca de sete doses de haxixe, que transacionava com os consumidores ali presentes.

No decorrer da abordagem policial, foi identificado um segundo homem que terá começado a agredir os agentes, com o intuito de evitar a detenção. "Outros indivíduos conhecidos do detido que se encontravam nas imediações acorreram ao local, pelo que houve necessidade de pedir reforço policial", refere a mesma nota.

Ainda segundo a PSP, da intervenção policial não resultaram ferimentos no detido, embora os agentes tenham sofrido "várias escoriações".

A mesma fonte refere que o homem que foi detido por suspeita de tráfico de estupefacientes, resistência, coação e agressão a agentes de autoridade já se encontra referenciado na polícia por crimes da mesma natureza.

O suspeito foi notificado para comparecer esta manhã no Tribunal Judicial de Aveiro, desconhecendo-se, até ao momento, quais as medidas de coação aplicadas.