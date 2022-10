Modo de transporte de animais vivos reuniu 50 pessoas no Porto em protesto

Uma marcha promovida pela organização Setúbal Animal Save, em parceria com várias organizações do Norte, reuniu esta sexta-feira no Porto cerca de 50 pessoas em protesto contra a forma como ocorre o transporte de animais vivos.

Entre o Jardim da Cordoaria e a Avenida dos Aliados, os ativistas denunciaram o que consideram ser o "momento mais angustiante da vida dos animais (...) muitas vezes privados de água ou alimentação, amontoados e cobertos pelas fezes, sujeitos a temperaturas extremas de frio ou calor".

Noel Santos, ativista da Setúbal Animal Save, explicou à Lusa que a opção de fazer a marcha no Porto deveu-se ao facto de "nos últimos dois anos terem surgido muitos grupos operacionais na zona Norte" e teve também como objetivo sair do hábito de "concentrar este género de iniciativas ativistas em Lisboa".

"A nossa mensagem é focada nas condições desumanas em que os animais são transportados, sendo apenas esse um dos pontos do nosso trabalho, pois não nos interessa apenas acabar com o transporte de animais vivos", explicou Noel Santos, que lamentou a falta de mobilização que "persiste em Portugal". Dando conta de que as "pessoas ficam chocadas" quando "confrontadas com a realidade do transporte dos animais vivos" e que "olham para isto com alguma preocupação", notou que nelas persiste uma "certa dificuldade em se juntar a estes movimentos e dar o seu apoio nas ruas".

"Podemos dizer que mais do que nunca somos um país ambientalista, mas não dentro do ativismo puro como é o nosso. Nós advogamos o veganismo e isso é uma barreira mais difícil para se chegar às pessoas, embora haja cada vez mais pessoas a abraçar esse estilo de vida", acrescentou. E prosseguiu: "Como abolicionistas somos contra qualquer tipo de exploração animal", disse Noel Santos recomendando às pessoas que "olhem para estes animais e vejam neles as características que vêm em casa nos cães e nos gatos".

Para Marisa Sousa, ativista da Porto Animal Save, falar do "transporte animal faz com que se consiga trazer mais consciencialização sobre tudo o que os animais passam". Enfatizando que o "ativismo não são ações agressivas como aquelas que por vezes se vê na televisão", Marisa Sousa frisou à Lusa que "pode ser muitas coisas" até "possível passar uma mensagem de forma não violenta".

A cerca de meia centena de participantes percorreu algumas das ruas da baixa do Porto, com cartazes com imagens a denunciar os maus tratos aos animais e panfletos com informação para distribuir pela população. Entre as imagens viam-se animais a sangrar, mas a preocupação foi mostrar animais vivos a serem transportados, em várias condições, "pois o transporte é uma das partes mais difíceis da vida de um animal", lembrou a ativista.

O comunicado que apelou para o "Dia internacional da sensibilização" indica que em 2018 "cerca de 350 mil ovinos e bovinos embarcaram em portos portugueses rumo ao Médio Oriente".