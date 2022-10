Desinformação difundida durante a campanha para as europeias mostra influência de contas falsas “pró-Kremlin”

A primeira análise feita pela União Europeia sobre a influência de informação falsa nas eleições europeias de maio passado já foi publicada e há provas de que contas nas redes sociais ligadas ao Kremlin possam ter ajudado a passar uma imagem de que “a Europa tem raízes nazis”, disse Julian King, comissário europeu da União da Segurança.

Apesar de a investigação não ter encontrado “nada de espetacular”, palavras também de King”, houve “atores maliciosos” que tentaram “promover ideias extremistas e levar os debates de cada país à polarização”. Entre países mais afetados pelo “ataque” de contas falsas, que difundem informação falsa com grande rapidez e republicam os conteúdos umas das outras muitas vezes criando conteúdo viral mas nem sempre fidedigno, encontram-se o Reino Unido, a Polónia, Espanha e França.

King contou, citado pelo “The Guardian”, um episódio que se passou na Polónia: “A página Sputnik - que, sejamos simpáticos, vamos apenas chamar-lhe pró-Kremlin - estava a difundir notícias onde se lia que a UE tornou a Polónia um país mais pobre do que era nos tempos do comunismo”. Já no Twitter, uma conta falsa partilhou um artigo de opinião de um académico sueco que defende que os planos de conquista do espaço europeu por parte de Hitler são de alguma forma semelhantes aos dos atuais dirigentes da UE. “Isso foi muito difundido já na reta final da campanha”, disse o comissário.

King nunca disse que os esforços para produzir informação falsa, demasiado extremista ou simplificações históricas tenham partido oficialmente do governo da Rússia, apenas que as agências de pesquisa da UE tinham encontrado traços ideológicos próximos do Kremlin nestas contas. No entanto, a agência europeia que investiga estes assuntos (EU East Stratcom Task Force) identificou 1000 casos ligados a fontes russas apenas desde o início de 2019, mais do dobro dos que haviam encontrado no mesmo período de 2018.