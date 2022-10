Não consegue usar o Instagram? Não é o único

Tentou atualizar o feed do Instagram e não conseguiu? Apareceu-lhe a mensagem "ocorreu um erro"? Se respondeu sim a ambas as perguntas não se preocupe que o problema não está no seu telemóvel, nos dados móveis ou na rede de wi-fi a que está ligado. A rede social tem estado sem funcionar ao longo da noite desta quinta-feira e até à hora de publicação deste texto continuava com falhas.

Além da não atualização do feed, também as stories não funcionam nem é possível fazer novas publicações. De acordo com o “The Independent”, também o serviço da PlayStation Network tem estado instável e com muitas falhas.

Até ao momento o Facebook, que detém o Instagram, ainda não explicou a origem do problema.

Em março deste ano, o Instagram, juntamente com o Facebook e o WhatsApp, estiveram várias sem funcionar.