Militar português ferido com gravidade na República Centro-Africana

Um militar português ficou ferido com gravidade esta quinta-feira à tarde na sequência de um acidente de viação na República Centro Africana. O homem sofreu um traumatismo grave nas duas pernas, confirmou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) em comunicado.

“O acidente aconteceu enquanto realizavam um trajeto logístico junto à região de Bouar, situada a 350 km a noroeste da capital do país, durante o qual ocorreu o despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por ‘Humvee’”, explica o EMGFA na nota divulgada no site.

O militar em causa pertence à força de reação rápida portuguesa em missão na República Centro-Africana, ao serviço das Nações Unidas. Para já as causas do acidente são desconhecidas, mas o EMGFA admite que “a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da rede viária” podem estar na origem do despiste.

“A equipa de médicos portugueses desta Força Nacional Destacada está a acompanhar a evolução clínica do militar em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal”, acrescenta o comunicado. A família do militar já foi informada.

Em declarações à Renascença, o porta voz do EMGFA, Pedro Coelho Santos, confirmou que o soldado vai ser transferido para Portugal. “Inspira muitos cuidados porque sofreu ferimentos graves nas duas pernas. Vai ser transportado para Bangui, vai ser observado mais uma vez por médicos no hospital sérvio e vai ser transportado ao início da manhã de sexta-feira para Portugal em voo da Força Aérea, num Falcon”, disse.

As Forças Armadas portuguesas estão destacadas na República Centro Africana no âmbito da missão Minusca, das Nações Unidas. Tem como objetivo “apoiar a comunidade internacional na reforma do setor de segurança do Estado, contribuindo para a segurança e a estabilização do país”. Portugal enviou 193 militares.

No ano passado, o Expresso acompanhou a missão dos comandos portugueses na República Centro Africana, uma viagem por um dos territórios mais perigosos do mundo.