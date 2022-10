60% da carne que comermos daqui a 20 anos não virá de animais abatidos

Em 2040 metade da carne consumida pelos seres humanos não será proveniente de animais abatidos. Esta previsão consta de um relatório elaborado por uma consultora internacional, a AT Kearney, com base em consultas a especialistas da área. Segundo o relatório, 35% da carne será cultivada em tonéis e 25% terá matéria-prima exclusivamente vegetal.

O consumo de carne, em especial carne vermelha, além das questões de saúde que levanta - a sua relação com baixas na expectativa de vida voltou agora a ser confirmada num estudo publicado no British Medical Journal, uma revista de referência - tem custos ambientais consideráveis. Não apenas pelos recursos naturais que consome, como pelos muitos fatores de poluição que gera, na terra, nos rios e no próprio ar.

Também há questões éticas em torno do bem-estar nos animais, justificando a popularidade de filósofos como Peter Singer, que se tornaram referências globais. Essas ideias deixaram de estar limitadas a movimentos marginais e vêm sendo adotadas por partidos do sistema político em numerosos países.

O cultivo de células animais sem criar nem matar animais é uma área em desenvolvimento, com os produtos resultantes a aproximarem-se da carne normal em termos de sabor. "Para comedores de carne empenhados, o aumento previsto de produtos da carne de cultivo significa que poderão continuar a mesma dieta que sempre desfrutaram, mas sem o mesmo custo ambiental e ambiental", explica um sócio da AT Kearney.

Os produtos exclusivamente vegetais podem não ter características tão parecidas, mas de qualquer modo cada vez há mais pessoas a adotar um estilo de vida total ou parcialmente vegetariano. Com a generalização desse tipo de ofertas tanto a nível de ingredientes acessíveis como da restauração, a tendência só pode aumentar, acompanhando a consciência crescente sobre as implicações ambientais que tem o consumo de carne.

Até aqui a indústria pecuária em larga escala tem sido vista largamente como um mal necessário, explica o relatório da AT Kearney. Dentro em breve isso poderá deixar de ser assim. O jornal Daily Mail, por exemplo, descreve um hamburger que permanece "rosado e sumarento" por dentro enquanto grelha completamente por fora, "e cheira a carne de vaca cozinhada".