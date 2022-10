Duas mulheres, com cerca de 70 anos, morreram nesta quarta-feira atropeladas na Feteira, freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, em Oliveira do Bairro, disse fonte da proteção civil.

De acordo com Marco Maia, comandante dos bombeiros de Oliveira do Bairro, as duas mulheres morreram no local, por volta das 18h00.

No local, além de uma dezena operacionais, estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.