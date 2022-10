Corpo de mulher encontrado numa praia do concelho de Odemira

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi nesta quarta-feira encontrado numa rocha na praia de Nossa Senhora, no concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, indicou que o corpo foi encontrado "num buraco, dentro de uma rocha", não sendo possível avaliar a idade aproximada da mulher. Luís Oliveira referiu que o alerta foi dado por um popular, adiantando que "não há qualquer pessoa dada como desaparecida na zona".

De acordo com o comandante dos bombeiros de Odemira, o corpo da mulher foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para a ocorrência, registada na praia de Nossa Senhora, na freguesia de São Teotónio, foi dado às 19h05.

Foram mobilizados para o local meios da Capitania do Porto de Sines e dos bombeiros de Odemira, além da GNR, acrescentou o CDOS.