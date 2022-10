Álvaro Amaro entre os cinco arguidos na Operação Rota Final

Álvaro Amaro está entre os cinco arguidos constituídos no âmbito da Operação Rota Final, confirmou o Expresso junto da Polícia Judiciária. O ex-presidente da Câmara da Guarda e eleito eurodeputado pelo PSD, encontrava-se esta quarta-feira em San Sebastian, em Espanha, numa reunião do grupo parlamentar europeu PPE.

Questionado pelo Expresso sobre as buscas e se tinha conhecimento que poderia ser constituído arguido, Álvaro Amaro referiu, por SMS, que estava a regressar a Portugal. “Nada sei”, respondeu. No portal Base da contratação pública, a Câmara da Guarda soma quatro contratos com a Transdev Interior S.A., no valor de quase meio milhão de euros, por ajustes diretos (Regime Geral) nos últimos dois anos, um para transportes urbanos (€ 74.990), assinado em fevereiro de 2018, outro para mobilidade escolar (€ 85.181), firmado em abril do ano passado, e ainda um para passes escolares (€ 141.500), referente ao ano escolar 2018/2019. Já este ano, em fevereiro, foi contratualizado um serviço de transporte de passageiros com finalidade específica de € 149.996.

A justificação avançada para ajustes diretos é “ausência de recursos”, que tanto quanto apurou o Expresso se refere ao facto de a autarquia não ter uma operadora de transportes própria.

Em comunicado, o Ministério Público já confirmava que entre os arguidos estavam ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes. Ao longo do dia as autoridades levaram a cabo “buscas e outras diligências de prova em vários locais” do país. De acordo com o “Público” também Francisco Lopes, ex-presidente da Câmara de Lamego e Hernâni Almeida (PSD), ex-presidente da Câmara de Armamar, estão entre os arguidos.

“Esta investigação visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país”, pode ler-se no comunicado do MP. Em causa estão indícios de tráfico de influência, participação económica e corrupção, entre outros crimes.

Esta quarta-feira a Polícia Judiciária fez buscas em 18 câmaras municipais do Norte e Centro de Portugal relacionadas com um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública, informou fonte policial.

Das 18 autarquias investigadas pelo DIAP de Coimbra, metade são de executivos sociais-democratas, sete do PS, uma do CDS-PP (Oliveira do Bairro) e outra do movimento independente Juntos (Águeda).

A Transdev é uma multinacional francesa que opera em vários países. Em Portugal entrou em 1997, participando no consórcio (Normetro) que ganhou a primeira fase do metro do Porto. A partir daí cresceu por aquisições de operadoras rodoviárias do norte e centro do país. A primeira foi o grupo Caima Transportes. Conta atualmente com 10 empresas, que dominam o mercado rodoviário de passageiros da Beira interior e litoral. As principais empresas são a Auto Viação Aveirense e as rodoviárias da Beira Interior, Entre Douro e Minho e Transdev Douro. É uma das maiores transportadores de passageiros, disputando com o grupo Barraqueiro (concentrada na zona sul) a liderança do mercado nacional

Além de deter 11 empresas do sector em Portugal, gere ainda participações na Internorte, Intercentro, Rede Nacional de Expressos, Renex e Rodoviária do Tejo, o que lhe confere uma posição dominante no ramo. Conta com 2000 funcionários e uma frota de mais de 1.500 viaturas em Portugal, tendo gerado um volume de negócios de 96,6 milhões de euros em 2017.

Contactada pelo Expresso, a Transdev Portugal informa que está a colaborar com as autoridades na Operação Rota Final, estando disponível para cooperar em todas as diligências necessárias.