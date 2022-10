Não há falta de médicos. Estão é mal distribuídos

Em 2006, Francisco Pavão fez as malas e partiu para a República Checa. Era um dos chamados “alunos nota 10”, como se designavam os candidatos a estudar Medicina no estrangeiro. Três anos depois, quando foi proposto o regresso de alguns pela então ministra, Ana Jorge, gerou-se uma eterna discussão: Portugal precisa de mais médicos?

O tema foi o centro do debate “Formação em Saúde em Portugal”, promovido esta semana pelo Expresso, e apoiado pela Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).

Francisco Pavão — hoje médico com exame de especialidade feito há um ano — recordou esses dias agitados, quando decidiu estudar fora porque não tinha nota para entrar numa faculdade portuguesa. “Nesse avião para Praga estava um grupo de 35 portugueses. Encontrámos um ambiente multicultural, com colegas europeus e extracomunitários, e um curso em inglês preparado para a formação de médicos estrangeiros.” Unificado o Processo de Bolonha — que permitia a estes alunos concluírem o curso em Portugal sem prejuízo da média —, a proposta da ministra Ana Jorge levantou ondas de choque.

“O então bastonário recusou a proposta dizendo que só os privilegiados estudavam no estrangeiro, apesar de eu ter encontrado imensa gente que se endividou para tirar o curso. Os colegas das universidades portuguesas também estavam contra”, recordou o clínico, fundador da Associação Nacional de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. “Nos anos seguintes assistimos à contratação de médicos da América Latina e da Europa de Leste.”

Formados no privado

A discussão é atual e ramifica-se: Portugal precisa de mais médicos? O ensino da Medicina deve alargar-se ao sector privado? O assunto discute-se há 10 anos e esteve sobre a mesa durante o mandato de José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. “Não sou contra o ensino de especialidades no privado. Até porque esses hospitais estão sujeitos às mesmas regras. A análise é outra: existe a necessidade de aumentar o número de médicos? Não”, afirmou. “Há um problema na contratação. Neste momento abrem 1600 a 1700 vagas de especialidade por ano. Em 40 anos podemos formar 60 mil médicos. Estamos a formar acima das nossas necessidades.”

Sem querer revelar se enquanto ministro da Saúde foi pressionado para ceder ao ensino privado da Medicina em Portugal — “será para um best seller, daqui a 15 anos” —, Adalberto Campos Fernandes aludiu a “um problema de perceção” quanto ao número de médicos a trabalhar no país: “Portugal está em quarto lugar no rácio europeu de médicos por habitante. O que se passa aqui? Falta de médicos num país que tem um stock de médicos de topo? Uma das razões tem a ver com a distribuição assimétrica”, disse o ex-ministro, para quem “a discussão do ensino médico não público nada tem a ver com necessidade de stock”.

“O ponto crítico é saber se Portugal deve permanecer fechado num ideário que desapareceu do pensamento político da Europa.”

O preconceito ideológico

O debate moderado por Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso, contou também com António Sales, coordenador da comissão de saúde do grupo parlamentar do PS, e José Amarante, ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, este último falou num “preconceito” contra o ensino privado. “Acho que há um preconceito ideológico”, referiu o médico, que acompanhou alguns dos cursos da CESPU, com três instituições de ensino privadas na área da Saúde.

“O Estado regula exageradamente, permite monopólios do ensino em vez de apostar na distribuição de médicos pelo país. Algumas especialidades mais rentáveis têm candidatos a mais. Os médicos que querem ir para o SNS devem fazer certa especialidade. Não estão bem distribuídos, nem por áreas geográficas nem por especialidades”, disse o antigo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

A discussão sobre o ensino privado da Medicina em Portugal arrasta-se há dez anos. A CESPU — que tem vários cursos ligados à saúde, no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave e na Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa — elaborou sete candidaturas para ter um curso de Medicina. “Desde 2003, foram todas rejeitadas”, disse o presidente da cooperativa, António de Almeida-Dias. “Consideramos que atingimos a maturidade suficiente para ter um ensino que é exigente, sujeito a uma avaliação rigorosa. As nossas candidaturas respondem aos desafios que nos são feitos, atestado por especialistas estrangeiros e nacionais.”

Contactado pelo Expresso, o presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), Alberto Amaral, revelou que a candidatura da CESPU foi mais uma vez chumbada, este ano. “O Ministério da Saúde emitiu um parecer no qual considera que os hospitais de formação apresentados pela CESPU não oferecem condições” necessárias à formação prática dos clínicos. Há também uma proposta da Universidade Católica, que ainda está a ser avaliada.

“O ensino da Medicina é muito particular, complexo e caro. Exige uma vastidão de recursos. Não basta juntar 500 alunos a falar de leis. Não é como engenharia em que podemos dar 500 computadores. Não podemos inventar 500 doentes para os alunos treinarem. E essa matéria é que é extremamente sensível: treinar em doentes fragilizados não pode ser admissível”, disse José Manuel Silva.

TRÊS PERGUNTAS A

Germano de Sousa

Ex-bastonário da Ordem dos Médicos

Como bastonário discutiu o ensino privado da Medicina em Portugal?

Houve várias propostas que chegaram à Ordem dos Médicos. Não sendo contra o ensino no sector privado, tive de analisar e não pude concordar. Era tudo muito incipiente. Algumas propostas não tinham pés nem cabeça, outras já apresentavam algum know-how, como o caso da CESPU [Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Uiversitário], mas ainda muito incompleto.

Acompanhou a abertura das faculdades na Universidade da Beira Interior e na Universidade do Algarve. Lembra-se desses processos?

Fui contra o caso da Covilhã (UBI). Estive lá duas vezes e fiquei preocupado com algumas situações, até com uma certa infantilidade. Situações que foram resolvidas e estão ultrapassadas. Fui bastonário entre 1999 e 2005 e acompanhei ambas as candidaturas. Conheço bem os atuais projetos da Universidade Católica e da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Uiversitário (CESPU). Ambos me parecem de alta qualidade, não faz sentido nenhum não abrirem o curso. O importante neste momento é perceber como é que se vai aumentar a qualidade da saúde em Portugal.

Considera que existe um preconceito ideológico, como foi referido no debate?

Do ponto de vista político, talvez. A Saúde não se pode deixar nas mãos dos privados, que são uma entidade perigosa. Existe essa ideia. Também existe algum corporativismo, as Ordens profissionais resistem, há receio de alguns profissionais perderem o lugar, outros de não conseguirem entrar na especialidade que querem, tudo isto cria pressões. O momento é de reflexão. Há hospitais privados onde se faz uma excelente preparação de especialistas. O problema é que os médicos estão extremamente mal distribuídos, esse é o grande problema. Quer em termos geográficos quer nas especialidades. Vamos ao litoral e encontramos percentagens elevadíssimas do rácio de médicos por habitante, e no interior acontece o oposto. E esse problema muda-se através de planeamento.

Formação de médicos

208

número de habitantes por médico em Portugal, que ocupa o 20º lugar no ranking europeu

1600

número de vagas por ano disponíveis para os estudantes de Medicina fazerem a especialidade

Textos originalmente publicados no Expresso de 8 de junho