Fogo de Ourique com três frentes ativas está a ceder aos meios

O incêndio florestal que deflagrou hoje à tarde no concelho de Ourique, distrito de Beja, tinha três frentes ativas, cerca das 22:20, que estavam a ceder aos meios de combate, disse o presidente do município, Marcelo Guerreiro.

O autarca adiantou à agência Lusa que o fogo estava a ser combatido, cerca das 22:20, por 286 operacionais, apoiados por 92 veículos.

De acordo com a segunda comandante distrital de Operações de Socorro de Beja, Lucínia Aires, o vento está a dificultar o combate às chamas.

Lucínia Aires acrescentou que no combate ao incêndio estiveram ainda seis meios aéreos, cinco aviões e um helicóptero e cinco máquinas de rastos.

O fogo, de acordo com fonte dos bombeiros, está a devastar uma área de mato, pasto, eucaliptal e sobreiros.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o fogo, que deflagrou na zona do Monte Vale Longo, foi dado às 13:21, não havendo registo de feridos nem de casas em perigo.

Segundo o CDOS, no combate ao incêndio estão envolvidos operacionais dos distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa e Setúbal.

