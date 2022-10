Aeronave aterra na autoestrada

Uma aeronave ligeira aterrou esta segunda-feira na autoestrada 12, na zona de Pinhal Novo, Setúbal, e colidiu com dois carros que circulavam na via.

Fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil avançou à agência Lusa que a avionete aterrou no sentido sul-norte da via e embateu em dois veículos, tendo provocado dois feridos, desconhecendo-se ainda o estado de gravidade dos ferimentos.

O alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15:26 e no local, às 16:00 horas estavam 18 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM e seis viaturas.

Entretanto, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários disse à Lusa que foi notificado para uma ocorrência de uma aeronave ligeira que embateu em duas viaturas, na A12, acrescentando que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.