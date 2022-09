Sindicato do MP reúne aliados para guerra contra o PS

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem aliados de peso na guerra contra o Partido Socialista por causa do alegado fim do paralelismo com a carreira dos juízes. Castanheira Neves, advogado e membro do Conselho Superior do MP eleito pela Assembleia da República, diz que os procuradores "têm razão" nas queixas que os levaram a marcar uma greve de três dias e vai pedir uma "reunião extraordinária" do Conselho para impedir que os procuradores passem a ganhar menos do que os juízes. Magalhães e Silva, também conselheiro, apoia a ideia e diz que "não há qualquer razão para acabar com o paralelismo das carreiras".

Castanheira Neves garante que é sua "irreversível intenção provocar discussão e uma deliberação sobre este tema porque se são indispensáveis juízes independentes, não é possível prescindir de procuradores autónomos e isso só é garantido com total paridade entre as duas magistraturas".

No final da semana passada, o Partido Socialista apresentou uma proposta de revisão dos estatutos do MP que, no entender do sindicato, "acaba com o princípio do paralelismo das carreiras dos juízes e dos procuradores." Isto é, ao contrário do que aconteceu quando os estatutos dos juízes foi revisto "não está previsto qualquer aumento nem o fim do teto que impede os procuradores de ganharem mais do que o primeiro ministro", diz António Ventinhas, presidente do sindicato do MP.

Jorge Lacão, do grupo parlamentar do PS já garantiu que "relativamente às questões remuneratórias não há nenhum problema: o paralelismo vai continuar, e as actualizações salariais que foram aprovadas para os juízes também se aplicarão aos procuradores". Magalhães e Silva, também membro do Conselho Superior, diz que se é essa a intenção do PS "então tem de estar escrito na lei, não pode haver qualquer omissão". "Se for assim, está o problema resolvido", diz Castanheira Neves. "Mas não é isso que está na proposta."

Os procuradores marcaram uma greve de três dias para o final do mês de junho.