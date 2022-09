Queda de aeronave em Leiria provoca dois mortos

1 / 4 1 / 4 rui miguel pedrosa 2 / 4 2 / 4 rui miguel pedrosa 3 / 4 3 / 4 rui miguel pedrosa 4 / 4 4 / 4 rui miguel pedrosa

Duas pessoas morreram este domingo, no Aeródromo de Leiria José Ferrinho, devido à queda de uma avioneta, seguida de incêndio, que se propagou à floresta, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

O acidente ocorreu pela 16:48, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas. A fonte do CDOS diz mesmo que não é possível dizer ainda se a avioneta ia a levantar voo ou a aterrar. Por apurar está também a identidade e o género das duas vítimas mortais.

O incêndio que se seguiu ao acidente está a ser combatido por 23 operacionais dos Bombeiros de Leiria e PSP local. No local esteve também uma Viatura Rápida de Emergência Médica de Pombal.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa que foi notificado sobre a queda do ultraleve, acrescentando que vai iniciar diligências com vista a proceder à investigação do acidente.