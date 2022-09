Prepare-se para a festa de Portugal. Tudo o que precisa de saber sobre cerveja

A cerveja é sagrada. Está num lote restrito de produtos com esse estatuto. Talvez seja por o seu principal ingrediente ser a água, a fonte da vida; talvez pela sua história, por se tratar de um líquido que nasceu há mais de 7 mil anos (na antiga Mesopotâmia), graças à cevada selvagem de uma agricultura rica, e que desde aí os homens nunca mais pararam de aprimorar. Um líquido cujas primeiras receitas foram cantadas entre 5000 e 4000 a.C, por uma deusa da Suméria chamada Ninkasi, cujo único motivo para existir era exatamente ser a deusa da cerveja e distribuir esse mesmo presente por todos. Também os lusitanos bebiam uma cerveja rudimentar, que protegeram mesmo quando o Império Romano conquistou a Península Ibérica e popularizou o vinho; apesar de obscura no sul da Europa, continuou forte nos países nórdicos.

Na Idade Média, o esforço para a aperfeiçoar foi grande, sobretudo nos mosteiros, e a cerveja transformou-se em “comida líquida” caseira e essencial em todos os lares. Continuou a ser trabalhada com cuidado e sabedoria ao longo de toda a história europeia, passou por uma Lei da Pureza na Baviera — para garantir a qualidade que a cerveja merece — e revolucionou-se em definitivo através do contributo de Louis Pasteur, que pela primeira vez provou cientificamente o que todos já sabiam: a cerveja tem vida.