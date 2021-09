Transportes. O caos perdeu o comboio, falhou o metro e não embarcou

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

A redução do preço dos passes, em vigor há dois meses, trouxe mais 143 mil passageiros à Área Metropolitana de Lisboa e mais 24 mil ao grande Porto. O Expresso foi ver o efeito deste aumento na circulação do metro, comboio, barco e autocarro, à procura do “caos nos transportes” que tem dominado o confronto político nas últimas semanas. Mas não o encontrou. Houve queixas, apertos e muitas pessoas de pé, mas - pelo menos para já - a poupança parece falar mais alto do que o desconforto e ameniza os protestos.