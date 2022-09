Sindicato do MP: “PS quer que os procuradores ganhem menos do que os juízes”

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público marcou uma greve de três dias para 26,27 e 28 de junho. Porquê? "Porque o PS, na proposta de alteração de estatutos que fez, acabou com o princípio de paralelismo entre as carreiras dos juízes e dos procuradores", acusa António Ventinhas, presidente do sindicato. Para este magistrado "a proposta é omissa em relação ao aumento de alguns escalões e ao fim do teto salarial que impede os procuradores de ganharem mais do que o primeiro-ministro, ao contrário do que aconteceu com os juízes que conseguiram os aumentos e o fim do teto".

Apesar de Jorge Lacão, do grupo parlamentar do PS já ter garantido que "relativamente às questões remuneratórias não há nenhum problema: o paralelismo vai continuar, e as actualizações salariais que foram aprovadas para os juízes também se aplicarão aos procuradores", a verdade é que o sindicato do MP considera que essa atualização não está plasmada na proposta do PS. "É omissa em relação a isso, ao contrário do que aconteceu com os juízes. e não é um lapso. é de propósito. O PS quer que os procuradores ganhem menos do que os juízes. querem menorizar e secundarizar o papel do MP. Há sectores do PS que querem ver o papel do MP diminuído". António Ventinhas diz que a ministra da justiça "que sempre defendeu o paralelismo", está "mais uma vez a ser desautorizada".

Na proposta do PS está igualmente previsto que o número de magistrados eleitos pelos pares para o Conselho Superior do Ministério Público passe de sete para cinco e que os dois restantes sejam nomeados pelo próprio Conselho. ´"É uma maneira de diminuir a representatividade direta, também estamos contra".

Para a semana, a alteração dos estatutos do MP começa a ser discutida na especialidade no Parlamento e se algum partido avançar com uma proposta concreta para salvaguardar o paralelismo, o sindicato admite suspender a paralização. "Não fazemos greve por fazer"