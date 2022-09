Grupo de cidadãos apela à aprovação da Lei de Bases da Saúde

Um grupo de cidadão, entre os quais está um número assinalável de profissionais de saúde, lançou esta sexta-feira um apelo “aos grupos parlamentares que viabilizam a actual solução governativa” para que estes viabilizem a nova Lei de Bases da Saúde. Para os subscritores, esta constitui “uma matéria política, social e humana com grande impacto no conjunto dos nossos cidadãos” que não pode ser ignorada.

Consideram que “as notícias tornadas públicas sobre o processo de negociação entre os referidos grupos parlamentares”, assim como “a criação de um diferendo em torno das PPP”, determinam a divulgação deste apelo. “Importa ter bem presente que na lei de bases devem estar princípios enquadradores das diversas questões da saúde”, lê-se no documento a que o Expresso teve acesso. “Será no futuro Estatuto do SNS que as limitações mais específicas a esse modelo PPP deverão constar”.

No mesmo apelo escrito salientam que a sobrevalorização das parcerias público-privadas retira valor ao “que já foi conseguido nas votações em sede de comissão parlamentar“ — como a isenção do pagamento de taxas moderadoras na prestação de cuidados de saúde sempre que a origem da referenciação seja dentro do SNS, a valorização das carreiras profissionais e a aposta na contínua diferenciação e qualificação.

Consideram ainda “que a questão central é a imperiosa necessidade de um revigorado SNS que responda às necessidades da grande maioria da população nos próximos anos e com melhores níveis de acesso aos cuidados de saúde”. Por fim, dão conta de que “a não aprovação de uma nova lei de bases da saúde em torno do projecto governamental” significará a manutenção em vigor da atual lei, “para gaudio dos círculos de interesses privados que defendem o modelo das PPP”.

Conheça, abaixo, a lista de subscritores:

