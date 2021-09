Dezoito anos depois abriu a primeira sala de chuto. Estes foram os primeiros dias

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Alberto esteve limpo oito anos, mas há dois voltou “às drogas”. A mãe adoeceu e ele perdeu-se na cocaína e na heroína. “É um refúgio”, conta ao Expresso. Desde a recaída, tem-se injetado nas “ruas ou onde calha”. Perdeu todos os trabalhos que arranjou e não se conseguiu afastar dos “amigos do consumo”.

Agora sente que tem uma “nova oportunidade”. Alberto Marques é um dos cerca de 50 toxicodependentes que têm usado a primeira unidade de consumo vigiado de drogas em Portugal, mais conhecida por ‘sala de chuto’. Trata-se de uma unidade móvel, uma carrinha, estacionada desde abril na freguesia do Beato, em Lisboa, numa zona conhecida pelo consumo de droga.