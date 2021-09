AEEP: “Cortes em contratos com colégios são opção ideológica com consequências desastrosas”

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

O diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo, defende que o corte de 92 milhões de euros em contratos com colégios não irá aliviar o bolso dos contribuintes, nem contribuir para o estrangulamento do sector privado de educação.

“Nós ao longo dos anos temos visto os cortes com grande tristeza, que têm por base uma opção ideológica forte com consequências desastrosas”, diz ao Expresso Rodrigo Queiroz e Melo.

Quando o Ministério da Educação prevê gastar apenas 43 milhões de euros com contratos de associação no próximo ano letivo, o diretor-executivo da AEEP considera que os colégios vão perder em parte a sua função social face à “homogeneização” da comunidade de alunos.

“Estes colégios nasceram também para servir a população local, sejam ricos ou pobres, e com qualidade. E agora só servimos os ricos. Do ponto de vista pedagógico até pode ser mais fácil, mas para nós não faz sentido, porque somos acima de tudo educadores e não achamos positivo este ciclo de ensinar apenas alunos de famílias com capacidade económica”, insiste.

Rodrigo Queiroz e Melo garante ainda assim que o sector privado está a crescer apesar de se tornar cada vez mais seletivo. “Quando olhamos para os números da Direção Geral de Estatísticas da Educação, o sector privado continua a crescer paulatinamente. Nesta altura, representa 20% do sistema educativo, valor que já é considerável”, observa.

Sublinhando que Portugal é o único país europeu em que mais de 10% dos alunos pagam para estudar no sector privado, o diretor-geral da AEEP sustenta que “do ponto de vista social isso deve constituir também um problema”

Além disso, frisa Rodrigo Queiroz e Melo, o custo da alternativa é muito maior, uma vez que o Tribunal de Contas fez um estudo sobre o custo médio por aluno em 2009/2010, tendo concluído que nos contratos de associação os gastos são menores do que numa escola pública.

“Segundo as contas do TC, as escolas privadas com contratos de associação recebem 80 mil euros por turma, ou seja cerca 5 mil euros por aluno. Já numa escola pública, mesmo assumindo que tem 20 alunos por turma, o custo é de 100 mil euros”, acrescenta.

Para o líder da AEEP, outra consequência é que as melhores escolas públicas vão continuar lotadas, razão pela qual os alunos que até agora se encontravam nos colégios com contratos de associação só terão lugar em estabelecimentos piores, segundo o ranking de escolas.

Questionado sobre o encerramento de colégios com estes contratos, Rodrigo Queiroz e Melo afirma que nos últimos anos fecharam 10 escolas privadas associadas da AEEP, sendo que a expectativa é que encerrem mais 15 ou 16. “Acreditamos que ficará metade-metade. Outros tantos colégios deverão continuar abertos em 2019/2020”, rematou.

A redução do financiamento de escolas privadas com contratos de associação foi uma das prioridades do Governo nesta legislatura, passando de 79 para 30, tal como noticiou o Expresso na edição deste sábado.

Para o próximo ano letivo, estima-se a abertura de 532 turmas financiadas, sendo que na região norte haverá apenas um colégio financiado, dois no Alentejo, oito em Lisboa e Vale do Tejo e os outros no Centro.