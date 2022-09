Turista descobre a combinação de um cofre fechado há 40 anos

Um turista que estava de visita a um museu em Vermilion, uma pequena cidade da província de Alberta (Canadá), resolveu um mistério com quatro décadas. No museu havia um cofre, proveniente de um antigo hotel da cidade, que ninguém conseguia abrir desde os anos 70. A combinação da fechadura perdera-se, e ninguém conseguia recordá-la.

Os visitantes eram convidados a tentar descobrir a combinação, mas até agora nenhum conseguira. Até esta semana, quando Stephen Mills chegou à cidade. O jovem maquinista, residente noutra cidade da província, vinha acompanhado pela família, num passeio casual. Um voluntário fez-lhe um tour do museu, e a certa altura mostrou-lhe o grande cofre proveniente do Hotel Brunswick, fundado em 1906. O objeto pesava cerca de uma tonelada e ninguém sabia o que tinha lá dentro.

Caiu poeira do mecanismo da fechadura

Falando à BBC, Mills recorda: "Eu disse ao senhor Kibblewhite [o seu guia]. Isso aí é uma cápsula do tempo. Vocês nem sequer sabem o que lá está".

Convidado a tentar abrir o cofre, ele agachou-se e começou a pensar. Reparando que os números iam até 60, teve uma inspiração. "Típico código de fechadura", conta. "Três voltas no sentido do relógio, 20, duas vezes ao contrário, 40, outra vez como no relógio, 60. Puxei a pega e ela rodou".

"Eu vi bem que não tinha sido aberto durante muito tempo, pois caiu poeira do mecanismo da fechadura", acrescenta. O espanto foi geral. Só faltava ver o que havia no cofre, e aí houve uma desilusão: dois recibos – de um maço de cigarros e de um hambúrguer de cogumelos – e nada mais.

Conforme o guia explicou, "não têm de facto valor nenhum, mas são muito interessantes para nós. Dão-nos uma pequena ideia de como os lugares eram em 1977, 1978".

Para já, os funcionários do museu encravaram a fechadura, não se dê o caso de ela voltar a trancar e o problema se repetir.