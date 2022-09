Pode existir crime no caso da morte de Noa Pothoven? E como seria em Portugal?

O caso da jovem Noa Pothoven fez correr rios de tinta – e, ainda mais, de 'bits' – nos últimos dias, com muitos órgãos de comunicação social a avançar, erradamente, que se teria tratado de um caso de eutanásia autorizado. Tal questão foi posta de parte esta quarta-feira, com a família, numa declaração pública, a garantir que Noa “decidiu não comer nem beber mais”. Rodeada por amigos e família, em casa, e fragilizada pela anorexia nervosa, acabou por falecer.

Obviamente, as questões éticas não terminam pelo facto de o Estado holandês ter recusado, através da Stichting Levenseindekliniek (Fundação Clínica Fim da Vida), o suicídio assistido – que é legal na Holanda, em certos casos. Os dois aspetos mais polémicos são a idade da doente (17 anos) e o facto de os seus problemas serem essencialmente do foro psiquiátrico, em grande parte decorrentes de abusos sexuais que sofrera.

Há, por exemplo, a questão de se as instituições de assistência estão suficientemente preparadas para ajudar menores que sofrem de problemas tão graves como este. A própria adolescente lutava por uma melhor rede de apoio à juventude, uma parte do sector da saúde na Holanda que sofreu vários cortes orçamentais nos últimos anos. Num debate parlamentar a 5 de junho, a deputada dos Verdes Lisa Westerveld - que conhecia Noa Pothoven pessoalmente - disse: "Falei com ela na sexta-feira, pouco depois ela adormeceu para nunca mais acordar. Não quero culpar ninguém, mas prometi-lhe continuar a sua luta".

O ministro da Saúde holandês, numa resposta enviada ao Expresso, admite que há aqui vários fatores suscetíveis não só de questões de ordem moral, mas até jurídica. "Perguntas sobre a sua morte e os cuidados que ela recebeu são compreensíveis, mas só podem ser respondidas depois de os factos terem sido apurados. Pedi aos serviços da Inspeção de Saúde e Assistência à Juventude (IGJ) que os investiguem", conclui Hugo de Jonge. A IGJ pode investigar se os órgãos de assistência à juventude locais deram os cuidados suficientes durante todo o percurso da assistência psicológica à jovem.

Uma investigação jurídica não foi anunciada. Não há história de crimes de suicídio assistido passivo na Holanda e os casos em que a assistência é ativa são extremamente raros. Um caso conhecido é o de Albert Heringa, que forneceu uma mistura letal de pílulas à madrasta de 99 anos, que sofria do coração, graves dores da coluna e cegueira, mas cujo pedido oficial de eutanásia fora rejeitado. O enteado filmou o momento da eutanásia, com consentimento da idosa, para ficar com prova de que se tratava de um ato de livre vontade. Contudo, após vários recursos, a Corte Suprema considerou Heringa culpado e atribuiu-lhe uma pena suspensa de seis meses de prisão.

E se fosse em Portugal, haveria crime?

Como se sabe, a lei portuguesa não contempla a eutanásia ou morte medicamente assistida, termo que foi utilizado para um debate na Assembleia da República, em maio de 2018, em que quatro projetos de lei foram rejeitados. O que esteve mais próximo de ser aprovado foi o do Partido Socialista (110 votos a favor, 115 contra), que previa que o pedido de antecipação da morte pudesse ser feito em situação de sofrimento extremo, existindo lesão definitiva ou doença incurável e fatal. A decisão seria do próprio doente, que deveria ser “maior” e não ser “objeto de processo judicial visando a sua incapacidade”.

Contactámos Luísa Neto, professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, cuja dissertação de doutoramento tem como título “O direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo - a relevância da vontade na configuração do regime”. Num catálogo de eventuais crimes previstos no Código Penal português, a docente refere o homicídio privilegiado, no caso “por compaixão” – punido com pena de prisão de um a cinco anos –, o homicídio a pedido da vítima – cuja pena de prisão vai até três anos – e o incitamento ao suicídio.

Ou seja, trata-se de crimes “muito menos graves do que o homicídio porque a lei, mesmo mantendo incriminação, aceita que é muito menos grave matar alguém a seu pedido (ou por compaixão, etc.) ou ajudar outra pessoa a suicidar-se do que matá-la contra a sua vontade”, acrescenta Teresa Pizarro Beleza, professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Porém, “a fazer fé nas declarações de Noa e da família”, Luísa Neto considera de forma lapidar que não há crime porque se trata “pura e simplesmente de suicídio”. “E a lei portuguesa não pune a tentativa de suicídio. Depois é uma questão de prova”, sublinha. O outro fator em consideração é o facto de a holandesa ser menor. “Pode um menor autodeterminar-se com vista ao suicídio? Voltamos à questão da autonomia e capacidade de entender e saber se o Estado pode intervir em relação a alguém que se autodetermine, apesar de ser menor.” Entramos em terreno movediço e até no campo do livre desenvolvimento da personalidade, direito previsto na Constituição desde 1997.

Sobre o facto de não ser ainda maior, Teresa Pizarro Beleza também frisa que isso “não exclui totalmente autonomia no sentido de recusar alimento ou tratamento”: “A lei portuguesa reconhece autonomias mais cedo, como no código civil ('capacidade natural') e no código penal (idade para consentimento válido aos 16 anos)”.

E em relação aos pais, podem ter falhado no seu dever? Poderia haver alguma tentativa de queixa ou responsabilização sobre eles? Luísa Neto não ficaria surpreendida se isso acontecesse. Mais uma vez, a questão tem muito mais cambiantes do que apenas o preto e o branco. “Há um poder-dever parental, de prover em relação à salvaguarda da vida e integridade física dos filhos e tudo o mais. Esse poder-dever dos pais entra em conflito se nós admitirmos que os direitos que ela está a exercer têm justificação... Esse conflito tem de ser resolvido e isso [a vontade dela] tem de ser tido em conta”, conclui.